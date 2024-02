Eric Oelschlägel: 'Natuurlijk was ik soms down, maar ik was mentaal altijd klaar om te spelen'

VOETBAL - De loopbaan van een keeper kan soms heel raar lopen. Daar is FC Emmen-doelman Eric Oelschlägel maar weer eens een bewijs van. Een paar maanden geleden was de Duitser met zijn gedachten vooral bij een leven na het voetbal, maar gisteren tegen Cambuur stond hij na bijna anderhalf jaar wachten weer onder de lat in een serieus duel. "Het is fantastisch om weer te spelen", aldus de 28-jarige keeper. "En voor het team is het geweldig dat we winnen."

"Hier hebben we keihard voor gewerkt met z'n allen", vervolgt Oelschlägel zijn verhaal. Hij wordt al snel onderbroken door Mike te Wierik en teammanager Antoine van der Linden, die hem met wat Duitse kreten in de maling nemen. Oelschlägel kan er wel om lachen. "Dit hebben we juist nodig in het team. Een beetje fun en blijheid, wat ervoor zorgt dat alles net iets makkelijker gaat in het leven."

'Dat is nu eenmaal de rol van de tweede keeper'

De afgelopen periode was niet gemakkelijk voor Oelschlägel, die in de voorbereiding een nieuwe teleurstelling moest slikken nadat hij vorig seizoen (in de eredivisie) na negen duels zijn plek moest afstaan aan Mickey van der Hart. "Natuurlijk was het lastig. Soms was ik down, maar dat lijkt me ook logisch. Toch was ik altijd mentaal klaar om er te staan als het nodig zou zijn, zoals vandaag het geval was. Dat is nu eenmaal ook de rol van een tweede keeper."

'Ik denk dat het wel redelijk ging'