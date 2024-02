Kevin Hoekstra sprint naar eerste podium op natuurijs bij GP in Zweden

MARATHONSCHAATSEN - Kevin Hoekstra uit Bovensmilde is vanmorgen, bij de vijfde natuurijs Grand Prix van het seizoen als derde gefinisht. Op het zeeijs van de Botnische Golf in het Zweedse Lulea ging de zege na vijftig kilometer naar Evert Hoolwerff. Daan Gelling kwam als tweede over de streep.

Voor de 32-jarige Drent was het zijn eerste podiumplaats in acht jaar tijd. "Ik heb hier lang op moeten wachten, dus dit is wel mooi. Ik heb de hele wedstrijd vooraan gereden. Ik voelde me goed en ik was scherp vandaag", laat Hoekstra vanuit Zweden weten.

"Het is net boven nul en er staat water in de tenten op het ijs. Er stond vandaag ook een pittige wind", blikt Hoekstra terug. "We reden rondes van 3,4 kilometer in de vorm van een driehoek. Dat betekent dat je op één stuk wind mee had. Maar op de andere stukken ging het ook vaak 'op de kant'. Daardoor vielen zo ineens grote gaten in het peloton."

Geen contractverlenging

Eerder werd bekend dat na acht jaar het contract van Hoekstra bij Team Bouwselect/De Haan Westerhoff niet wordt verlengd. Maar als het aan de 32-jarige Drent zelf ligt, gaat hij nog wel verder als marathonschaatser.

"Ik heb nog geen ploeg. Er bestaat nog een optie om gebruik te maken van het KNSB 'vangnet'. Maar dan moet je wel alles zelf betalen en moet je je trainingen ook alleen doen. Ik hoop dat het nog op een andere manier kan", besluit Hoekstra.