'Officieel' clublegende Van Oostrum: 'Met Grim gaat het honderd procent goed komen'

VOETBAL - Dick Lukkien en Rini van Vilsteren gingen hem voor, maar Michel van Oostrum die in Emmen, tussen 1990 en 2002, uitgroeide tot een fenomeen op de Oude Meerdijk mocht eigenlijk niet ontbreken in de walk of fame. En dus mocht de Amsterdammer, clubtopscorer aller tijden, gisteravond zijn eigen eretegel onthullen.

Dat deed Van Oostrum samen met zijn maatje Martin Drent, die lovende woorden had voor zijn oud-ploeggenoot. "Ik heb met geweldige spitsen gespeeld, zoals Djurovski, Harris Huizingh en Hennie Meijer, maar er was geen betere afmaker dan Michel van Oostrum. Maar bovenal waardeer ik je als mens."

Van Oostrum speelde 339 wedstrijden in het rood en wit, scoorde 196 keer en werd twee keer verkozen tot 'voetballer van het jaar in de eerste divisie'. "Of ik niet de eerste had moeten zijn met een tegel? Ik ben in ieder geval de eerste speler haha."

Trots

"Ik ben trots dat FC Emmen dit heeft gedaan en het geeft een ontzettend goed gevoel dat er zoveel mensen aanwezig zijn bij deze onthulling. Ik mocht zelf ook mensen uitnodigen en dat zijn vooral personen die mij in mijn eerste periode hebben opgevangen en me heel erg thuis en welkom hebben laten voelen. Jan Kuilder, Jan Schutrups en Piet Fokkema bijvoorbeeld. En uiteraard Martin. In het begin dacht ik 'wat een gekke Groninger', maar dat dacht hij ook van mij. Uiteindelijk klikte het geweldig tussen ons."

'Ik heb na de promotie meer interviews gegeven dan tijdens mijn periode als speler'

Van Oostrum volgt zijn voormalige club nog altijd op de voet. Sterker nog, sinds kort fungeert hij regelmatig als spreekstalmeester voor sponsors bij thuiswedstrijden en is hij de mede-initiator van oud-FC Emmen, dat vanaf komende zomer wedstrijden gaat spelen. Volgens Martin Drent had Van Oostrum de stap naar de eredivisie kunnen maken. Dat lukte Van Oostrum met FC Emmen niet, al waren ze er wel een paar keer heel dichtbij. Jaren later flikte de Drentse club het wel. "Gek genoeg heb ik na die eerste promotie meer interviews gegeven dan ik ooit had gedaan als speler van deze club."

'Fred, blijf gewoon je eigen plan volgen'