Germanicus in extremis en na strafschoppen langs PKC'83

VOETBAL - Germanicus heeft zich, na een knotsgekke slotfase en strafschoppen, geplaatst voor de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker. Diep in blessuretijd maakte de ploeg uit Coevorden de 3-3, waarna het de strafschoppenserie met 6-5 wist te winnen.

In het eerste kwartier viel er voor het publiek niks te genieten. Beide ploegen kwamen niet in de buurt van het vijandelijke doel. Wel moest de thuisploeg al vroeg wisselen. Stefan Kikkert moest geblesseerd het veld verlaten en Marc Uninge was zijn vervanger.

PKC'83 op rozen

Na ruim een kwartier spelen werden de gasten voor het eerst gevaarlijk, maar de kopbal van Rob Schokker kon door Germanicus-doelman Giovanni Mendes eenvoudig worden gekeerd. Vijf minuten later moest Mendes wel vissen. Abdallah Tsatsajeva maakte in de zestien een, vermeende, overtreding op Willem Bel, die wel heel makkelijk naar de grond ging. Schokker schoot de strafschop onberispelijk binnen (0-1).

Nadat Nance Hoogeveen na ruim een half uur spelen voor het eerst op het doel van PKC'83 schoot was het drie minuten later weer raak. Bel maakte dankbaar gebruik van slecht uitverdedigen van Germanicus en prikte de bal achter Mendes voor de 0-2. Halverwege de wedstrijd zaten de gasten op rozen.

Vier minuten, drie doelpunten

Na bijna een uur spelen, ontplofte de wedstrijd. Binnen drie minuten kwam Germanicus langszij. Nance Hoogeveen was attenter dan de Groninger verdediging en de spits maakte de 1-2, om amper twee minuten later de 2-2 binnen te schieten. Weer stond Hoogeveen op de goede plek en liet hij, met een geplaatst schot, PKC doelman Jos Broekman kansloos.

Lang kon de thuisclub niet van de gelijkmaker genieten, want een minuut later kwamen de gasten weer op voorsprong. Jeffrey Noordveld kon, van dichtbij, ongehinderd een vrije bal binnen koppen (2-3).

Late gelijkmaker

Germanicus probeerde in de slotfase de gelijkmaker nog binnen te schieten, maar toen vijf minuten in blessuretijd Robin Berelds zijn doelpoging net langs de verkeerde kant van de paal zag rollen leek het lot van de thuisclub bezegeld. Maar twee minuten later kwam de bevrijdende gelijkmaker. Barelds gaf de beslissende assist op Erwin Moddejongen, die de bal van dichtbij hard tegen de touwen knalde en een strafschoppenserie mogelijk maakte.

Onberispelijk

De eerste tien strafschoppen werden door beide ploegen onberispelijk genomen en beide doelmannen hadden geen schijn van kans. De ene strafschop was nog mooier dan de andere. Nadat Nance Hoogeveen de zesde strafschop voor Germanicus had benut, was het uiteindelijk PKC speler Fabian de Vries die onder de druk bezweek. Mendes ging vol voor zijn linkerhoek en keerde, de matig ingeschoten strafschop, van De Vries.