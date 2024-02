In achtste finale van districtsbeker wint DZOH wel van Oranje Nassau

VOETBAL - Waar eersteklasser DZOH in de competitie nog met 6-1 van koploper Oranje Nassau verloor, hebben de Emmenaren de Groningers in de beker wel geklopt. De achtste finale eindigde vanmiddag in 2-1.

Gelegenheidsspits Aron Timmerman opende in minuut 34 de score. Na een snelle pass vanuit een corner schoot hij vanaf een meter of twintig raak.

Vijf minuten daarvoor claimde Oranje Nassau een strafschop. Waar de gasten in november 2023 in de eerste klasse J nog veel beter waren dan DZOH, stelde de lijstaanvoerder vooral voor rust teleur.

68 seconden nodig

"Dat dwongen wij ook af", vindt trainer/coach Karlo Meppelink naar de bekerzege. "We zaten er goed bovenop en bleven compact. In de tweede helft kwam de 2-1 natuurlijk op het perfecte moment."

68 seconden na de gelijkmaker van oud-speler van ACV Ezra Schrijver stond de thuisploeg alweer voor. Op aangeven van invaller Bastin Boer, samen met Max Heijnen zorgde de nummer tien in het slot voor rust, maakte Joel Zweerink DZOH met zijn linker de tweede van de geel-groenen.

Landelijke beker

Door de thuisoverwinning gaat DZOH door naar de kwartfinale van de districtsbeker. "We hebben nog niks. Als we de halve finale halen plaatsen we ons voor de landelijke beker. Voor het moraal is het mooi om een concurrent in de competitie te verslaan."