Aansluitingstreffer komt te laat voor ACV: Kozakken Boys wint mede dankzij 'foutje' arbiter

VOETBAL - De elfde treffer dit seizoen van Freddy Quispel was een fraaie, maar helaas voor ACV kwam die goal te laat. De Asser subtopper in de Betnation Divisie ging met 1-2 onderuit tegen Kozakken Boys dat vecht tegen degradatie.

Ondanks de nederlaag blijft ACV steken op plek 5, met 38 punten uit 23 duels. Spakenburg blijft koploper, maar ziet door het tweede gelijkspel op rij (1-1 bij Excelsior Maassluis) De Treffers wel dichterbij komen. De ploeg uit Groesbeek won met 2-4 van Rijnsburgse Boys en staat nu nog maar zes punten onder Spakenburg. Overigens gaat ACV volgende week op bezoek bij de koploper.

Onrustige eerste helft

Voor zo'n 600 toeschouwers, waarvan zo'n 40 zingende en hossende fans vanuit Werkendam, keek ACV net als vorige week halverwege tegen een achterstand aan. Door treffers van Gwaeron Stout en Railey Ignacio (in de 11e en 34e minuut) stond het bij rust 0-2. Twee goals die te voorkomen waren, want bij de eerste leidde ACV min of meer zelf de omschakeling in en aan de tweede treffer ging een overtreding vooraf. Op het middenveld werd Luka Prljic, al dan niet per ongeluk, onreglementair tegen de grond gewerkt waarna het helemaal open lag bij de thuisploeg. Ignacio profiteerde dankbaar en scoorde zo zijn derde goal in acht dagen tijd. Vorige week was hij al de gevierde man in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis (2-1) door beide treffers voor zijn rekening te nemen.

Die zege was overigens pas de tweede overwinning van de ploeg uit Werkendam dit seizoen, al versterkte de formatie van Edwin Grünholz (die in september de ontslagen Scott Calderwood opvolgde) zich deze winter wel met vijf nieuwe spelers.

'Ik werd gewoon neergeschopt'

Luka Prljic was na afloop helder over het moment voorafgaand aan de 0-2. "Dat was gewoon een overtreding. De bal stuiterde op en vlak voordat ik de bal wil spelen wordt ik vol op mijn enkel geraakt. De scheids was van mening dat we beide in duel gingen, maar zei ook dat hij het niet goed kon zien. In mijn ogen had de vierde man in moeten grijpen. Hij had perfect zicht op de situatie. Maar ik vind overigens niet dat we ons moeten verschuilen achter dat moment hoor."

Feit is wel dat ACV een pittige marge had goed te maken na rust en dat terwijl de bezoekers het prima vonden en heerlijk achteruit konden leunen, in de hoop op af en toe een gevaarlijke uitstoot.

Quispel op aangeven van Wielink

De Assenaren deden het na rust beter dan in de eerste 45 minuten. Er was meer geduld en overleg én er werden ook meer momenten gecreëerd. Toch bleven echte grote kansen lang uit. Boy Spijkerman (twee keer zelfs) en Karim Bannani zagen hun inzetten naast en over gaan, terwijl invaller Giovanni Zwikstra het zijnet raakte. Vijf minuten voor tijdl lukte het ACV dan toch om te scoren. De naar voren gedirigeerde Nande Wielink kreeg zomaar de ruimte van Kozakken Boys, legde de bal prima terug op Freddy Quispel die uitstekend raak schoot in de korte hoek: 1-2.

