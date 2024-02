SVBO bekert verder na zege bij SC Leovardia

Trainer Peter Timmer maalde er niet om, want het doel was bereikt. ''Wij moeten het onszelf aanrekenen dat we het duel in de tweede helft niet eerder in het slot gooiden, want we kregen veel meer kansen. Daardoor bleef het onnodig spannend, want zij gingen in de slotfase alles of niets spelen. Daardoor ontstonden er nog een aantal hachelijke momenten, maar gelukkig pakte onze keeper Lennon Ebeltjes nog een paar uitstekende ballen, waarmee we de volgende ronde hebben bereikt. Dat is ook gewoon terecht.''