Vrouwen ACV geklopt door Wartburgia

''Het zat er gewoon niet in voor ons, want we begonnen niet goed en zij scoorden op beslissende momenten. Daardoor is het nooit echt een wedstrijd geweest en ik verbaas me erover dat zij zo laag staan, want het is gewoon een hele goede ploeg. Pascalle Pomper maakte nog wel de 3-1 voor ons, maar daarmee keerde de spanning niet meer terug. Aan onze kant maakte de 16-jarige Vera Lents, die overkwam van Nieuw Buinen, haar debuut en ze liet een hele goede indruk achter. We moeten gewoon een les trekken uit deze nederlaag, want volgende week moeten we er weer staan.''