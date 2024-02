Rolder Boys uitgeschakeld in beker door Olde Veste’54

Lange tijd zag het daar niet naar uit, want tot twintig minuten voor tijd stond het nog 0-0 in Steenwijk. Toen de 1-0 viel kort daarna was het hek van de dam blikte Slor terug.

''Ik moet mijn ploeg allereerst een heel groot compliment maken, want we zaten uitstekend in de wedstrijd, maar na de 1-0 kantelde het duel volledig in het voordeel van Olde Veste'54. We hebben wel kansjes gekregen om op voorsprong te komen, maar zij waren gewoon beter en de uitschakeling is terecht. Wij kunnen ons vanaf nu gewoon weer op de competitie richten, want dat is voor ons het belangrijkste.''