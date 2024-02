Valse start Sudosa-Desto in A-poule: 'We zijn te lief'

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto is de A-poule, het gevecht tussen de vier beste clubs van het land, gestart met een duidelijke uitnederlaag. Bij Apollo 8 in Borne kwamen de Assenaren in slechts één van de drie sets boven de twintig punten: 3-0.

Tikkie

Twee weken geleden was Sudosa-Desto ook al in Borne. Toen voor de halve bekerfinale. Pas in set vijf trok Apollo 8 de winst en daarmee het ticket voor de eindstrijd naar zich toe. "Dat was wel een tikkie en misschien kwam deze wedstrijd te vroeg", zegt trainer/coach Mark Afman na het duidelijke verlies. "Je kunt spreken van een valste start."

Te lief

In de tweede set kwamen de bezoekers in het groen voor (8-11), maar daarna namen de Twenten weer met overtuiging over. Via 15-12 werd het 25-22. Afman: "We hebben tot nu elke keer een goede wedstrijd tegen Apollo gespeeld, maar vanavond gaven we niet thuis. We zijn te lief en komen te vaak in de rally. Dat moet anders."