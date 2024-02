Olhaco niet opgewassen tegen Dynamo Apeldoorn 2

''We begonnen heel sterk in een hele spannende eerste set en deze trokken we ook naar ons toe, maar daarna werd het minder. We speelden wel goed, maar konden niet meer brengen wat we in de eerste set brachten. Dynamo Apeldoorn kwam een stuk sterker voor de dag dan in de eerste ontmoeting en daar hadden wij geen antwoord op. In de vierde set heb ik een gok gewaagd met een sterk gewijzigde opstelling, maar dit bleef voor ons helaas zonder resultaat.''