Hurry Up lijdt uitnederlaag bij Visé

HANDBAL - Hurry Up nam het op tegen de nummer twee Visé in de BENE-League en ging met 34-23 onderuit.

Hurry Up speelde een sterke wedstrijd, maar had geen antwoord op het spel van Visé dat voor eigen publiek duidelijk liet zien waarom het nog altijd in het spoor van koploper Achilles Bocholt terug te vinden is.

Trainer Sven Hemmes was ontevreden met het eindresultaat, maar tevreden met de wijze waarop zijn ploeg speelde, want er had zeker meer ingezeten blikte Hemmes terug.

''We hebben heel goed gespeeld, maar we zijn flink benadeeld door de arbitrage en dat had de wedstrijd helemaal niet nodig. Visé is een hele sterke tegenstander die alle posities dubbel bezet heeft. Als je hier resultaat wilt neerzetten moet je een hele goede dag hebben, maar het zat er voor ons niet in en dat is heel jammer. Helemaal als alle twijfelgevallen in je nadeel uitpakken.''