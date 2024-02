ACV te laat wakker tegen Kozakken Boys: bekijk hier de samenvatting en reacties

Ruud Jalving: 'Het is niet leuk voor het publiek, maar soms moeten we veel geduldiger zijn'

"We hadden in de eerste helft geduldiger moeten zijn. Dat is soms heel vervelend voor het publiek, want dan gebeurt er weinig. Toch is het wel de manier om tot kansen te komen tegen een ploeg die jou de bal gunt en loert op de omschakeling met kwalitatief goede spelers voorin. Je moet ze lokken of geduldig zijn, want naarmate een wedstrijd vordert worden de ruimtes altijd groter. Nu waren we te gehaast en kregen daardoor ook de 0-1 om de oren. De 0-2 was in mijn ogen een overtreding trouwens, maar dan is de opdracht voor de tweede helft wel pittig. Zij kunnen inzakken, het zestienmetergebied is overvol en dan is het creëren van veel kansen lastig. We kwamen wel een paar keer door over de flanken, maar al met al was het net niet voldoende vandaag al had ik na de 1-2 nog wel even hoop."