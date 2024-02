Na bronzen zaterdag nu een vijfde plaats voor BMX'ster Veenstra

Veenstra was de enige Nederlandse in deze wedstrijd. De overwinning was voor de tweede dag op rij voor de Zwitserse Zoé Claessens. Zilver en brons gingen naar de Australische Saya Sakakibara en de Amerikaanse Alise Willoughby.

Tweede keer brons

Deze zondag was de vierde wereldbekerwedstrijd van dit jaar. Gisteren werd de derde verreden, daar eindigde Veenstra dus op de derde plaats. Het was haar tweede bronzen medaille dit jaar. Ook in het openingsweekeinde in het Nieuw-Zeelandse Rotorua werd de Drentse derde.