Remo Slotegraaf 'niet fit' naar vierde plaats bij NK allround

SCHAATSEN - Remo Slotegraaf uit Peize is vanmiddag als vierde geëindigd bij het NK allround in Thialf. De 21-jarige schaatser van Team Reggeborgh stond na drie van de vier afstanden, na de afmelding van Marcel Bosker, ook op de vierde plaats.

Maar Slotegraaf was niet fit, had last van z'n luchtwegen en moest op de afsluitende 10 kilometer bijna tien seconden toegeven op z'n persoonlijk record.