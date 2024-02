Annen in blessuretijd door omstreden treffer langs HOVC

VOETBAL - De wedstrijd tussen HOVC en Annen leek op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien, totdat de gasten in blessuretijd een strafschop kregen. De gemiste strafschop werd uiteindelijk door Niels Julian Kruit binnen geschoten, maar stond Kruit niet buitenspel? De assistent-scheidsrechter van HOVC vond van wel, scheidsrechter Alkema niet en dus won Annen met 0-1 in Exloo.

Door de overwinning blijft Annen vierde in de 2e klasse I, terwijl HOVC laatste blijft met 9 punten, maar heeft wel drie duels minder gespeeld dan Stadspark, Musselkanaal en GSAVV Fordward, die respectievelijk 12, 13 en 13 punten hebben. Roden kwam niet in actie, maar blijft wel eerste.

Alleen vuurwerk voor de wedstrijd

Het vuurwerk in de eerste helft kwam niet van beide ploegen, maar van de supporters, die voor aanvang van het duel met vuurpijlen en Bengaals vuur de sfeer verhoogden. Op het veld viel er weinig te genieten. De kansen waren schaars en de 0-0 ruststand was dan ook logisch. In de tweede helft kreeg HOVC de eerste kans, Brent Middeljans schoot in het zijnet, maar Annen werd gedurende de tweede helft sterker. HOVC-doelman Maarten Ritsema moest een paar keer redding brengen.

Rood en wel of geen buitenspel

Het venijn van het duel zat in het laatste kwartier. Eerst kreeg Pepijn Knol twee keer geel. Nadat de middenvelder van Annen zijn eerste gele kaart kreeg voor een overtreding, kreeg Knol een paar minuten later zijn tweede gele kaart voor het wegschieten van de bal, nadat scheidsrechter Alkema voor buitenspel had gefloten. Maar ook met een man minder bleven de gasten de betere ploeg.