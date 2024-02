Jasper Iwema rijdt naar negende plaats bij EK IJsspeedway

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema (34) uit Hooghalen is negende geworden bij het EK IJsspeedway in Polen. Op de buitenbaan van Sanok zag hij de Europese titel naar de Oostenrijker Franz Zorn gaan.

WK ingekort

Vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland bestaat het WK IJsspeedway nog maar uit vier wedstrijddagen. De eerste WK-ronde is op 23 en 24 maart in Inzell. Daarna wordt de strijd om de wereldtitel op 6 en 7 april in Thialf in Heerenveen afgesloten.