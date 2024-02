Lars Miedema, 'broertje van', maakt overstap naar vv Hoogeveen

VOETBAL - Lars Miedema uit Hoogeveen, het jongere broertje van international Vivianne Miedema, maakt komende zomer de overstap naar derdedivisionist Hoogeveen.

De 23-jarige aanvaller komt over van het Zwolse Berkum dat uitkomt in de vierde divisie. Ook de opa van Lars en de broer van zijn opa speelden in het verleden al voor het eerste elftal van de club.

Carrière

Miedema begon met voetbal bij HZVV en via De Weide kwam hij op z'n twaalfde bij PEC Zwolle terecht, maar daar haalde hij het eerste elftal niet. In 2019 tekende hij een contract bij FC Den Bosch, waar hij in totaal dertien wedstrijden speelde.

Begin 2021 verkaste hij naar Spanje naar Vélez CF, dat in de derde divisie speelde. Mede door de coronacrisis werd dat geen succes. Daarna was hij actief voor SC Genemuiden en DVS'33.

Vivianne