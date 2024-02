EHS’85 klimt verder omhoog na overwinning tegen Noordster

Doldersum was blij met de overwinning, maar liet in het midden of de zege terecht was. ''Terugkijkend op het eerste uur is het niet helemaal terecht, maar we hebben het duel in het laatste half uur wel uitstekend opgepakt. Als je dan ook nog de volle winst pakt is dat alleen maar mooi natuurlijk.'' In de 3e Klasse B is er een groot verschil in het aantal gespeelde wedstrijden en dat is geen goede ontwikkeling stelt Doldersum. ''De KNVB zou hier eigenlijk iets aan moeten doen, want de invloed van clubs is op dit punt te groot, maar het is nu even zoals het is. Wij speelden aanvankelijk voor lijfsbehoud in deze klasse, maar nu we ons bovenin hebben gemeld, gaan we onze huid natuurlijk zo duur mogelijk verkopen als er een prijs in zicht komt.''