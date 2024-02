Drents bekersucces, Oekraïners belangrijk in Bareveld en veel discutabele momenten in: Exloo Kijk nu aflevering 22 van Onze Club

Twee bekerwedstrijden, een reguliere competitiewedstrijd voor ACV en twee inhaalduels in het zondagvoetbal: dat zijn de ingrediënten van aflevering 22 in seizoen 12 van hét amateurvoetbalprogramma Onze Club op TV Drenthe, die u hier online kunt bekijken.

Vier Drentse clubs, naast de zekere deelnemers FC Emmen en ACV, mogen nog altijd hopen op plaatsing voor de landelijke KNVB Beker volgend seizoen. DZOH, Germanicus, SVBO en Peize gaan morgen in de koker bij de loting voor de kwartfinales. Alle vier winnaars van die kwartfinales mogen zich na de zomervakantie melden in de voorronde van het bekertoernooi.

DZOH - Oranje Nassau en Germanicus - PKC'83

Peize versloeg anderhalve week geleden FC Meppel al (na strafschoppen) en dit weekend konden Rolder Boys, DZOH, SVBO en Germanicus zich ook bij de laatste acht voegen. Beelden in aflevering 22 van Onze Club zijn er van DZOH - Oranje Nassau en Germanicus - PKC'83.

ACV - Kozakken Boys

Uiteraard zijn er ook beelden van ACV in de Betnation Divisie. De Asser subtopper ontving Kozakken Boys, dat strijdt tegen degradatie.

HOVC - Annen en Bareveld - ZNC

Ook zijn er twee wedstrijden (inhaalduels) uit het zondagvoetbal: HOVC - Annen (zondag 2e klasse I) en Bareveld - ZNC (zondag 4e klasse C). In Exloo werd het een middag vol discutabele momenten en bij vv Bareveld zorgen twee gevluchte Oekraïners voor een punt in de strijd tegen degradatie.