Vier Drentse amateurclubs mogen hopen op landelijke KNVB Beker

VOETBAL - De laatste jaren geldt de strijd om noordelijke districtsbeker voor de meeste clubs vooral als voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar naarmate dat seizoen vordert en clubs steeds verder komen wordt het steeds serieuzer genomen. Helemaal nu de halve finale in zicht is. Inmiddels is het bekertoernooi toe aan de kwartfinales en daarin worden de eerste prijzen al verdeeld.

Daarom zal de loting, morgenmiddag om 15.30 uur, met extra veel belangstelling worden gevolgd door in ieder geval vier Drentse clubs: DZOH, SVBO, Germanicus en Peize. Dat zijn namelijk de vier Drentse clubs die samen met Blauw Wit'34, d'Olde Veste'54, Be Quick Dokkum en de winnaar van het duel Broekster Boys - ONS Sneek die nog in het toernooi zitten.

Bekersensatie Peize: de enige derdeklasser

Van alle acht clubs is Peize toch wel de bekersensatie. De ploeg val Elte Hofman is de enige derdeklasser in het gezelschap. De andere ploegen komen uit in de 1e klasse (SVBO, DZOH, d'Olde Veste'54, Broekster Boys, ONS Sneek en Blauw Wit'34), terwijl Germanicus de enige overgebleven tweedeklasser is.

Peize won anderhalve week geleden van FC Meppel. Na 90 minuten was het 1-1, waarna de blauwhemden de strafschoppenserie wonnen. Ook Germanicus had gisteren strafschoppen nodig na de 3-3 tegen PKC'83. DZOH was op eigen veld met 2-1 te sterk voor competitiegenoot Oranje Nassau en SVBO won met 0-1 bij Leovardia in Leeuwarden.

FC Emmen, ACV en Hoogeveen