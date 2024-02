Voormalig DOS'46-speelster en international Jeanet Wanningen overleden

KORFBAL - Voormalig DOS'46-speelster en international Jeanet Wanningen is overleden. De pas 51-jarige Wanningen werd twee weken geleden getroffen door een hersenbloeding en de schade was te groot om van te herstellen. Ze overleed op maandag 19 februari.

Wanningen maakte in 1993 de overstap van Asko in Assen naar DOS'46, waar ze vanaf haar derde seizoen een vaste basisplaats in het eerste veroverde. Een pkek die ze elf jaar lang niet meer afstond. Dat had ze vooral te danken aan haar uitstekende kracht in de rebound en haar tomeloze inzet.

Nederlands team

De herhaalde oproep van het DOS-publiek, "Geef die Wanningen een paar minuten tijd", om Jeanet op te nemen in het Nederlands team werd uiteindelijk gehoord door bondscoach Jan Hof. Hij riep haar in 1999 op het allerlaatste moment op voor het WK in Adelaide (Australië).

Landstitel

In 2005 en 2006 beleefde ze met DOS'46 haar sportieve hoogtepunten door twee keer de finale om de nationale zaaltitel te halen, met als absolute uitschieter de winst in 2006 op Dalto uit Driebergen. Met de landstitel op zak nam ze nog dat jaar afscheid van het topkorfbal.

Minuut stilte