Oekraïeners goud waard voor Bareveld: 'Mooi dat we elkaar zo kunnen helpen'

VOETBAL - Het kelderduel in de 4e klasse C van het zondagvoetbal tussen Bareveld en ZNC kende geen winnaar, al zullen twee spelers van de thuisclub daar compleet anders over denken. De Oekraïense invaller Mykyta Bril, vanwege de oorlog in zijn thuisland gevlucht, maakte namelijk zijn eerste treffer sinds hij in Nederland is en zijn landgenoot Nikita Ovcharov behoedde Bareveld in de slotminuten voor een nederlaag: 1-1.

Het gelijkspel is voor beide ploegen eigenlijk te weinig, want zowel Bareveld als ZNC wil dolgraag naar de veilige plek acht. Nu blijven ze steken op respectievelijk de tiende en negende plaats in deze klasse. De achterstand op nummer acht, FVV, is wel verkleind want de club uit Foxhol verloor met 2-4 van Drieborg.

Bareveld-aanvoerder Bryan Mulder kan na afloop van het matige duel tegen ZNC uit Zuidbroek wel leven met een punt. "Al twijfel ik wel aan aantal beslissingen als het gaat om buitenspel, maar al met al was het niveau van beide kanten niet best."

'De reden dat ze hier zijn is natuurlijk triest'