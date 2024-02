Wedstrijd HZVV afgelast na dodelijke steekpartij Winsum

De wedstrijd tussen vv Winsum en HZVV van aanstaand weekend is afgelast. Dat heeft de Groningse club besloten naar aanleiding van de steekpartij vorige week in het dorp, waarbij Jet (17) werd vermoord.

"In verband met het overlijden van Jet willen we als voetbalvereniging de komende twee weekenden op gepaste wijze ons respect betuigen. We willen u als bezoeker van ons sportpark vragen hier rekening mee te houden", is het statement op de clubwebsite.