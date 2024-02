Loting kwartfinales beker: Peize treft SVBO, DZOH en Germanicus naar Friesland

DZOH speelt op 30 maart of 1 april (dan staan de kwartfinales gepland) tegen de winnaar van het duel Broekster Boys - ONS Sneek en Germanicus is gekoppeld aan Blauw Wit '34 uit Leeuwarden.

De overige kwartfinalewedstrijd is Be Quick Dokkum - d'Olde Veste'54. Die laatste ploeg is de regerend bekerwinnaar.

Grote KNVB Beker

De winnaars van de kwartfinales plaatsen zich (naast de halve finale uiteraard) voor de voorronde van het landelijke KNVB Bekertoernooi volgend seizoen. Uiteraard is FC Emmen al verzekerd van dat hoofdtoernooi. ACV en Hoogeveen (mits ze zich handhaven in de Derde Divisie) zich net als de halve finalisten in de diverse districtsbekers plaatsen voor het hoofdtoernooi via de voorrondes. ACV hoeft maar één kwalificatieronde door te komen, de andere clubs twee.