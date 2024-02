'Wij zitten niet met koptelefoon in de bus om in een zone te komen'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Deze week is vv Noordscheschut-trainer Berry Zandink te gast in de Onze Club Podcast. Zandink heeft een enorme staat van dienst, trainde meer dan tien amateurclubs en was assistent-trainer bij FC Emmen. "Volgend seizoen is mijn 25e seizoen als trainer", zegt de inwoner van De Blesse.