Nederlands elftal moet zonder Miedema op jacht naar Olympisch ticket

In de jacht op een ticket voor de Olympische Spelen kan het Nederlands elftal morgen geen beroep doen op spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen. De topscorer aller tijden van Oranje is, net als Victoria Pelova, niet fit genoeg. Miedema is niet voldoende hersteld van de verloren halve finale tegen Spanje van afgelopen vrijdag, waarin ze een helft meespeelde.