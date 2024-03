Paardentandarts Kist: 'Als ruiter ben je gebitsonderhoud aan je paard verplicht'

PAARDENSPORT - Annelous Kist (35) uit Darp is al tien jaar paardentandarts. De laatste vijf jaar werkt ze voor zichzelf en heeft ze het drukker dan ooit. Terwijl de tandarts vroeger alleen voor calamiteiten langskwam, behoort gebitscontrole tegenwoordig steeds vaker tot de jaarlijkse routine.

"Het welzijn van een paard wordt steeds belangrijker. Mensen geven daar steeds meer aandacht aan en daar hoort een tandarts natuurlijk ook bij", reageert Kist.

Bakstuk en bit

"Pony's die als grasmaaier dienen, die check ik wel ieder jaar, maar die hoeven niet altijd behandeld te worden. Als het gebit goed in balans is, als ze goed kauwen en als de tanden goed slijten, dan is dat prima", vertelt Kist. "Maar als er een bit met bakstukken inkomt, dan vind ik wel dat je als ruiter naar je paard verplicht bent om de mond goed te laten onderhouden." Bakstukken zijn de riempjes waar het bit aan bevestigd wordt.

Preventief

Bij de familie Wensvoort in Koekange staan achttien paarden en pony's. Controle door de paardentandarts is hier al jaren vaste prik.

"Wij laten het preventief doen. Voor de paarden waarop gereden wordt sowieso ieder jaar. Daarnaast hebben we een kudde waar ook oude pony's in staan. Dat doen we eens in de paar jaar."

Elektrisch vijlen

Het vak van paardentandarts ontwikkelt zich snel. Vroeger werd er door de paardentandarts niet elektrisch gevijld, herinnert Jane Wensvoort zich.

"Dan kwamen ze met grote vijlen, dat ging altijd heel grof. Dan ging de tong weer bloeden. Met de elektrische vijl kunnen ze veel nauwkeuriger werken. En Annelous kijkt bijvoorbeeld ook of er gaten tussen de tanden zitten. Dat is vooral bij oudere paarden zo. Daar blijft dan vuil tussen zitten en dat gaat stinken. Dan kunnen ze het hooi niet meer goed kauwen en zie je proppen op de grond liggen."

Verdoving

Kist komt met haar apparatuur bij de mensen thuis. In een compact karretje, dat ze zo in de auto kan schuiven, heeft ze alles bij zich dat ze nodig heeft. Vijlen, spiegeltjes, een mondspreider, een mondspoeler en ook verdovingsspuitjes. Want de paarden krijgen voor de behandeling een roesje.

"Vaak geef je ze er naast de verdoving ook wat opiaat bij waardoor ze wat relaxter worden. Maar over het algemeen vinden paarden het niet erg om behandeld te worden."

Gaatjes

De tandheelkunde voor mensen is al wel veel verder doorontwikkeld dan voor paarden. Het vullen van gaatjes op locatie is bijvoorbeeld niet erg praktisch.

"Daar heb je heel veel apparatuur voor nodig en dat kan eigenlijk niet op locatie zoals ik werk. Dus dat laat ik in de kliniek van een collega doen."

Kiezen trekken

Het trekken van kiezen doet ze wel zelf. Maar dan gaat het vooral om kiezen van oudere paarden die wat los zitten. "Als ze heel vast zitten en bijvoorbeeld een ontsteking veroorzaken trek je die kiezen toch liever in een kliniek."

Drukpunten en scherpe randjes

Het onderhoud van een paardengebit is er vooral op gericht om drukpunten en scherpe randjes in de mond te voorkomen. Onregelmatigheden in het gebit kunnen de maalbeweging verstoren. Dat is een zij- en neerwaartse beweging. En die beweging moet 'vrij' zijn, om goed te kunnen eten.