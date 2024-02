Handbalinternational Merel Freriks moet tijdens revalidatie op zoek naar nieuwe club

HANDBAL - Eind deze week is het drie maanden geleden dat handbalinternational Merel Freriks (26) uit Emmen werd geopereerd aan haar afgescheurde kruisband en kapotte meniscus van haar linkerknie.

Tijdens de Champions Leaguewedstrijd van Brest Bretagne tegen Buducnost uit Montenegro ging het half november gruwelijk mis voor de cirkelspeelster. Na een break out landde ze verkeerd.

'Knie voelt sterk en stabiel'

Nu werkt Freriks bij haar club Brest Bretagne Handball keihard aan haar herstel en dat lijkt aardig voorspoedig te verlopen.

"Ik mag sinds dik twee weken weer rennen en ik kan ook op één been springen", reageert Freriks enthousiast. "M'n knie voelt sterk en stabiel. De club heeft een fulltime fysiotherapeut in dienst waar ik mee kan trainen wanneer ik wil. Ik doe dat vaak tegelijkertijd met m'n teamgenoten in dezelfde hal, zodat ik ze nog wel spreek en zie."

Ondanks dat het goed gaat, weet Freriks ook dat ze nog een lange weg te gaan heeft. "De één zegt zes tot negen maanden, de ander zegt twaalf maanden. Ik weet niet waar ik op uit ga komen. Maar het voelt nu goed. Ik zit in een periode waarin ik steeds meer kan en ook steeds weer nieuwe dingen mag doen. Dat is fijn. Maar als ik straks weer zijwaartse bewegingen moet gaan maken en met weerstand van andere speelsters in de zaal sta, moet ik maar afwachten hoe dat gaat."

Op zoek naar nieuwe club

Een andere zorg van Freriks is dat ze op zoek moet naar een nieuwe club. "Na dit seizoen komt hier een trainerswissel en er is besloten dat mijn aflopende contract na twee seizoenen niet wordt verlengd. Ik ben niet bang dat ik geen nieuwe club krijg, maar ik hoop wel dat er snel duidelijkheid komt, zodat ik me daar ook op kan voorbereiden."

Op de vraag of ze denkt dat ze de Spelen van Parijs gaat halen is ze duidelijk. "Ik hou er nu geen rekening mee, maar ik wil er natuurlijk wel alles aan doen. De tijd zal het leren."