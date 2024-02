Hurry-Up geeft Wennink nieuw contract

HANDBAL - Hurry-Up gaat langer door met Michael Wennink. De linkerhoekspeler verlengde zijn contract in Zwartemeer met twee seizoenen. In de overeenkomst is een optie voor een derde seizoen opgenomen.

De 26-jarige Wennink kwam vorig seizoen over van E&O. "Michael is een ontzettend harde werker, zeer leergierig en heeft zich heel snel aangepast aan het hogere niveau in de BeNe-League", zegt trainer/coach Sven Hemmes. "Hij is een echte aanjager in onze verdediging, is op meerdere posities inzetbaar en met zijn snelheid en goede timing is hij een sterk wapen in onze omschakeling."