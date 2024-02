Uitzonderlijke seizoenstart voor Drentse renners van NWVG in Griekenland

WIELRENNEN - Zes Drentse renners van de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) starten hun seizoen op wel een héél bijzondere plek. Vanmorgen vertrekken ze voor een verblijf van achttien dagen naar het Griekse eiland Rhodos. Daar zullen ze in totaal zeven dagen koersen.

Het gaat om de broers Adne en Björn Koster die respectievelijk in Roden en Westerbork wonen, Juul Nagengast uit Beilen en Bodi Del Grosso uit Eelde. Daarnaast starten nog twee buitenlander die al een tijdje in Assen wonen. Dat zijn de Australiër Aden Paterson en de Canadees Alex Froner.

De jongste van de gebroeders Koster, Björn (20), kijkt heel erg uit naar deze unieke trip. "Het is een bijzondere ervaring, zéker voor een clubteam. Wij zijn bevoorrecht dat we zo'n mooi programma mogen rijden. En als we uit Griekenland terugkomen, starten we bijna meteen in Olympia's Tour: dat is ook een hele grote wedstrijd voor ons als clubteam."

Concurrentie

Hoewel Griekenland niet bepaald bekend staat om haar wielercultuur is er wel degelijk concurrentie te verwachten.

"Buiten de nationale teams van Cyprus, Griekenland en Roemenië staan er ook zestien continentale en zelfs pro-continentale teams aan de start. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de opleidingsploeg van het WorldTour-team van Astana", verklaart Koster.

Mooie aanvulling

Omdat er in Nederland steeds meer koersen van de kalender verdwijnen is het programma van achttien dagen in Griekenland een mooie aanvulling.

"We rijden op 2 en 3 maart eerst de tweedaagse Visit Aegean Islands Tour. Daarna volgt halverwege ons verblijf nog de Grote Prijs van Rhodos: een ééndagskoers over 180 kilometer. Dat is zo'n beetje de hele omtrek van het eiland. Een dag later is dan het criterium van Rhodos en we beëindigen onze trip met de Tour of Rhodes: dat is een vierdaagse van 14 tot en met 17 maart."

Omstandigheden

En wie denkt dat het Griekse eiland vlak is, komt bedrogen uit. "Het is een beetje te vergelijken met Mallorca waar ook veel gefietst wordt. Er zitten klimmen in van vijf tot tien kilometer, maar het is niet heel steil."