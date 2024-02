Sudosa-Desto haalt Iris Reinders uit Grolloo terug naar Assen voor nieuwe seizoen

VOLLEYBAL - De Assense volleybalclub Sudosa-Desto heeft de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De 29-jarige Iris Reinders uit Grolloo komt over van VV Utrecht, waar ze de afgelopen twee seizoenen heeft gespeeld.

De vloeren van Sporthal Olympus zijn Reinders niet onbekend. De Grolloose droeg het groene Sudosa-shirt al in de jeugd en nu maakt ze haar comeback in Assen.

Afgelopen zomer speelde ze beachvolleybal op de Eredivisie-niveau. Dat deed ze samen met een andere Sudosa-Desto-speelster: Lynn van Mill. Komend seizoen staan ze niet alleen samen in het zand, maar dus ook in de zaal.

Reinders kan worden ingezet als diagonaal, maar ook als passend kan ze uit de voeten. Een interessant detail is dat ze dezelfde positie kan bekleden als huidige diagonaal Paula Boonstra, momenteel de topscorer in het klassement en van onschatbare waarde voor het team. Trainer/coach Mark Afman heeft in een recente podcast aangegeven nog niet te weten waar de toekomst van Boonstra ligt, net als de complete samenstelling van het team voor volgend seizoen.