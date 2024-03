Programma zondag- en weekendvoetbal

Onze Club

De tweede camera staat vanmiddag in Ruinen bij de derby tussen Ruinerwold en Ruinen. Ruinen is middenmoter in de 3e klasse C. De ploeg staat zesde met 23 punten uit 13 duels. Ruinerwold staat op een degradatieplek, twaalfde, met 7 punten uit 14 duels. Winst tegen de buren is dus gewenst.