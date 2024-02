Oud-bondscoach moet handbalsters SVBO laten promoveren

HANDBAL - Oud-bondscoach Joop Fiege gaat aan de slag als trainer van de dames bij handbalvereniging SVBO in Bargeroosterveld. Hij neemt na de zomer het stokje over van Lars Hoogeveen.

Bij de club uit Bargeroosterveld glimmen ze van trots, na het contracteren van de 61-jarige trainer. "Hij was de gedroomde kandidaat", zegt voorzitter Harry Wegkamp. Helemaal onbekend is Fiege niet bij de club. Op dit moment is hij al trainer van de B-jeugd.

Van Oranje tot SVBO

Joop Fiege is een geboren Amsterdammer die in Zuidoost-Drenthe neerstreek als trainer van E&O. Later was hij ook trainer van Hurry-Up uit Zwartemeer. Tussendoor werkte Fiege in het buitenland bij RTV 1879 Basel en Initia Hasselt. Ook was hij enkele jaren bondscoach van het Nederlandse herenteam.