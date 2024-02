Maarten Pouwels: 'Wat ik wil bij FC Emmen? Basisspeler worden en promoveren'

VOETBAL - Hij had zeker één en misschien wel twee goals kunnen maken in zijn eerste optreden voor FC Emmen vorige week, maar Maarten Pouwels wist het net niet te vinden tegen Cambuur. Geen droomdebuut, maar wel een goed gevoel want met de 2-0 zege rekende de Drentse club af met een lange negatieve reeks van bijna drie maanden zonder zege.

"Dat merk je meteen en ook tijdens de trainingsweek. Er is een last van de groep afgevallen. Natuurlijk ben ik hier nog maar kort en heb ik niet alles meegekregen, maar je merkt wel dat het na zo'n zege anders is", aldus Pouwels in aanloop naar het thuisduel tegen Willem II.

'Het is overigens niet zo dat ik niet kan scoren hoor'

In de twee momenten die Pouwels tegen Cambuur werd wel meteen duidelijk waar de Dalfsenaar aan moet werken. "Ik moet meer een killer worden, dat klopt. Al ben ik dat nooit echt geweest. Ik ben toch meer een voetballer dan een echte afmaker. Het is overigens niet zo dat ik niet kan scoren, hoor."

Het is het manco waar ook zijn 'ontdekker' mee te kampen had, al was dat eigenlijk ten onrechte. René Eijkelkamp, die in zijn loopbaan 146 keer scoorde in 488 officiële wedstrijden, werd vooral vaak gezien als een ideaal aanspeelpunt. "Het is daarom heel fijn om het met hem daarover te hebben."

Zes jaar geleden nog tegen SVV'04, Dalen, Weerdinge en Sleen

Pouwels speelde zes jaar geleden nog voor de plaatselijke sportvereniging in zijn geboortedorp Dalfsen tegen clubs als SVV'04, Dalen, Weerdinge en Sleen. Het was Go Ahead Eagles dat hem, via zijn zaakwaarnemers (de gebroeders Eijkelkamp), oppikte en wegkaapte voor de neus van FC Twente.

Het begin in Deventer was spectaculair. Hij werd razendsnel publiekslieveling, maar later moest hij zich meer en meer tevreden stellen met een rol als pinchhitter. In totaal speelde de aanvaller 37 wedstrijden voor de Eagles, waarin hij zevenmaal trefzeker was en voor vier assists zorgde. "Het begin in Deventer was bizar. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat kon ook alleen maar slechter gaan. Ik kwam van een derdeklasser en scoorde in de voorbereiding tegen allerlei profclubs. Daarna scoorde ik in mijn officiële debuutwedstrijd en twee duels later ook nog eens de winnende."

Cambuur en Almere City

Na twee seizoenen Go Ahead Eagles maakte Pouwels de overstap naar SC Cambuur. Met de club uit Leeuwarden promoveerde hij in het seizoen 2020/2021 naar de eredivisie. Kort na de promotie verhuisde Pouwels naar Almere City FC, waar trainer Gertjan Verbeek grootse plannen met hem had. Hij tekende er een contract tot de zomer van dit jaar. Het werd allesbehalve een succes. De resultaten vielen tegen en Verbeek werd al redelijk snel ontslagen. Desondanks speelde Pouwels veel in zijn eerste jaar. Hij kwam tot 34 optredens en 7 goals. "Ik denk dat ik in Almere mijn beste periode heb gekend, al was het begin in Deventer geweldig."

Louisville City

In het tweede jaar in de polder, het promotiejaar van Almere City FC, had Pouwels vooral een bijrol en dus liet hij afgelopen zomer zijn contract ontbinden om zijn loopbaan te vervolgen in Amerika. Ook daar werd het, ondanks 16 optredens (vooral als invaller) geen succes.

'Er is echt nog wel iets mogelijk dit seizoen'