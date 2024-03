Eerste zege als opa zorgt voor lach bij Grim: 'En ook tegen Willem II liggen er kansen'

VOETBAL - Als je wint heb je vrienden en als je wint gaat alles net wat gemakkelijker. Dat merkten de spelers en technische staf van FC Emmen de afgelopen dagen. De 2-0 zege op Cambuur, na negen duels zonder overwinning, bracht de lach terug op De Oude Meerdijk en dus ook bij Fred Grim.

"Het is een understatement, maar ook volstrekt logisch dat alles in de week na een zege gemakkelijker gaat. Je neemt eigenlijk niets mee van wedstrijden die je verloren hebt. Dan moet je weer een stap terugdoen of opnieuw beginnen. Dat is nu anders. Nu kunnen we voortborduren op het duel tegen Cambuur", aldus Grim. "En of er mogelijkheden liggen tegen Willem II? Natuurlijk, maar dat was en is tegen iedere tegenstander het geval."

"Willem II is een zeer volwassen ploeg, met veel positiewisselingen. Ze scoren vrij makkelijk en zeker voor de winterbreak veranderde bijna alles in goud, zeker als Bokila werd ingebracht. Dat is de laatste tijd wel iets minder, maar het blijft gewoon een sterke tegenstander."

Zonder Landu

De kans is groot dat de Amsterdammer tegen Willem II, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, met dezelfde elf spelers start als zeven dagen geleden. Chardi Landu is vanwege een knieblessure nog niet inzetbaar, terwijl Julius Dirksen en Jorrit Smeets wel weer fit genoeg zijn maar vermoedelijk zullen starten vanaf de bank.

Overigens is onduidelijk wanneer Landu weer inzetbaar is. "Er zit vocht bij het gewricht, maar ik hoop en verwacht eigenlijk niet dat ik aan weken moet denken. De blessure kwam eigenlijk zomaar. Na de woensdagtraining van vorige week had hij nergens last van, maar de volgende ochtend wel. Laten we hopen dat het ook net zo snel weer okay is."

'Je verrast me niet vaak'