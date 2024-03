Jorinde van Klinken blijft steken op zestiende plaats bij WK kogelstoten

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (24) uit Assen is tijdens het WK indoor in Glasgow als zestiende geëindigd bij het kogelstoten. Ze kwam tot een afstand van 16.88 meter. Daarmee bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijk record van 19 meter en 57 centimeter.

Omdat Van Klinken na drie pogingen zich niet bij de beste acht schaarde, is haar finale voorbij. Haar eerste poging was, net als die van Jessica Schilder, ongeldig. Haar tweede poging was met 16.88 de beste. In haar derde worp kwam ze tot 16.42 meter. Van Klinken had 18.68 meter moeten gooien om verder te komen in de finale.