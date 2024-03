Wielerklassieker Ster van Zwolle live op TV Drenthe

WIELRENNEN - Het is koers! Het wielerjaar in Nederland wordt traditioneel geopend met de Ster van Zwolle, en laat 'de Ster' niet ver zijn. De 63ste uitgave van het Overijsselse wielerspektakel wordt morgen live uitgezonden op TV Drenthe.

De renners rijden in 183 kilometer een grote lus rond Zwolle. De Lemelerberg, scherprechter op het parcours, ligt in het begin van de wedstrijd. Het peloton rijdt uiteindelijk via Zalk weer Zwolle in, waar de finishlijn is getrokken op de Blaloweg.