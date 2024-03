Aftellen naar FC Emmen - Willem II met Robin Schouten: 'Heb mijn draai gevonden'

VOETBAL - Volgepakte tribunes, een spandoek van zestig meter lang en een ploeg die eindelijk de zoete smaak van een overwinning weer in de mond heeft. Supporters, staf en spelers lijken klaar voor een stunt vanavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II, want zo moet je een zege van de nummer 12 in de Keuken Kampioen Divisie tegen de koploper wel typeren.

Hoe anders was dat eind november toen Emmen in Tilburg, tegen dezelfde opponent als vanavond, de koppositie kon grijpen. Inmiddels is het verschil op de ranglijst 21 punten in het voordeel van de Brabanders, al speelde Emmen wel een duel minder.

'Het was deze week allemaal veel luchtiger'

De hoop op directe promotie maakte kort na de winterbreak plaats voor een ander doel: plaatsing voor de play-offs. Door de zege op Cambuur vorige week heeft Emmen dat doel weer helemaal in eigen hand. Bovendien zorgde de zege, de eerste sinds 27 november, voor een positieve boost op De Oude Meerdijk.

"Het is allemaal veel luchtiger ineens", aldus Robin Schouten die tijdens het interview drukker is met het tegenhouden van ballen die Mike te Wierik naar hem schiet dan met het beantwoorden van de vragen. Voor de 25-jarige vleugelverdediger uit Alkmaar was de afgelopen periode heel lastig. "Vooral ook omdat ik in die slechte reeks voor de winterstop niet veel speelde en ook de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar, tegen NAC, niet."

"Daarna kwam ik erin en hoopte ik dat we het tij konden keren, maar dat lukte ook niet. Dat is echt waardeloos, al besefte ik heus wel dat mijn entree niet zou gaan betekenen dat we niet meer zouden verliezen."

'Assists leveren en af en toe een goaltje maken'