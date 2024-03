Luister hier live naar FC Emmen - Willem II

VOETBAL - Was het die ene bekende zwaluw of heeft FC Emmen echt het lek boven na de overwinning van vorige week tegen Cambuur? Het antwoord op die vraag weten we rond de klok van 22.00 uur, na het duel op De Oude Meerdijk tegen koploper Willem II.

Heel anders is dat voor FC Emmen in de jacht op een plek in de play-offs. De 2-0 zege op Cambuur was belangrijk, maar de huidige 12e plaats is niet voldoende. De Drentse club zal, zoals het nu lijkt, bij de eerste 8 moeten eindigen. Dat gat is trouwens, met drie puntjes achterstand én een duel minder gespeeld, wel te overzien.