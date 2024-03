FC Emmen heeft het lek boven: 2-0 zege op koploper Willem II

VOETBAL - FC Emmen heeft de zege op Cambuur van vorige week een uitstekend vervolg gegeven. De Drentse club versloeg op eigen veld koploper Willem II en net als zeven dagen geleden werd het 2-0. Vicente Besuijen en Bradly van Hoeven zorgden met hun eerste treffer in het rood en wit voor de goals.

Door de zege klimt FC Emmen naar de gedeelde 9e plaats in de Keuken Kampioen Divisie en belangrijker: het lek lijkt nu echt boven.

Het gat naar de plekken die recht geven op het spelen van de play-offs is er niet meer, want Jong AZ (dat 8e staat) en een punt meer heeft dan Emmen is uitgesloten van deelname aan het seizoenstoetje.