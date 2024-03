Fred Grim: 'Dit is goed voor de groep, het vertrouwen en de energie'

VOETBAL - Om nu de conclusie te trekken dat het lek boven is vond FC Emmen-trainer Fred Grim wel wat clichématig, al kon hij het na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen koploper Willem II ook niet ontkennen. "Maar ik ben vooral blij dat we de energie en het vertrouwen mee hebben genomen na vorige week en het opnieuw weten om te zetten in een resultaat."

Dat hij won van de club die hem twee jaar geleden ontsloeg deed hem niet zoveel. "Ik ben vooral heel blij dat we de tweede zege op rij hebben geboekt. Dat is goed voor de groep, goed voor het vertrouwen en goed voor de energie."

"In het begin van de wedstrijd hadden we nog wel moeite, met name om Willem II goed onder druk te zetten. Dat kregen we maar lastig onder controle. Uiteindelijk hebben we Ben Scholte door laten dekken en daar moet ik hem een groot compliment voor geven. Met zijn energie zorgde hij ervoor dat de opbouw van Willem II werd verstoord en ze redelijk snel de lange bal moesten spelen."

Meedogenloosheid