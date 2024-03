Vicente Besuijen: 'Wordt dit dan zo'n dag? Ja, het wordt zo'n dag'

VOETBAL - Het juichen was niet heel handig, maar de vreugde wel begrijpelijk. Vicente Besuijen rende na zijn eerste goal in dienst van FC Emmen (de 1-0) richting het volle uitvak van Willem II en werd vervolgens getrakteerd op een bierdouche. Het mocht de pret niet drukken bij de snelle aanvaller. "Toen ik werd vanochtend wakker werd wist ik dat we zouden gaan winnen. Wordt dit dan zo'n dag? Ja, dit wordt zo'n dag."

"We winnen gewoon van de koploper. Dan kan je wel wat, maar laten we bescheiden blijven en gewoon van week tot week leven. Of we nu ook van VVV moeten winnen? Nogmaals, laten we vooral bescheiden blijven."