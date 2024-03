Emotionele Bradly van Hoeven: 'We speelden niet om niet te verliezen, maar om te winnen.'

De 23-jarige aanvaller, die door FC Emmen wordt gehuurd van Almere City FC, dacht aan familieleden die zijn weggevallen en ook aan de uitzichtloze situatie waarin hij zat in de polder. Van Hoeven kwam niet voor in de plannen van Alex Pastoor, hoorde maar niet wat de werkelijke reden was en hoopte heel lang tevergeefs op een leuke nieuwe club waar hij het plezier in voetballen zou kunnen terugkrijgen.

Lot uit de loterij

De buitenspeler viel gisteravond voor de derde keer in en voor de derde keer was hij betrokken bij een doelpunt. Sterker nog, nadat hij tegen Roda JC en Cambuur goed was voor een assist was hij nu zelf de afmaker. "Geweldig natuurlijk. Ik hoopte al dat Piotr direct zou open draaien, want ik had echt heel veel ruimte. Gelukkig had Ben me gezien en ging Joosten in de fout, waarna ik één-op-één met de keeper kwam."