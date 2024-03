DZOH morst kostbare punten tegen PKC’83

Waar beide ploegen in de eerste helft redelijk in evenwicht bleven openden de gasten de score op slag van rust en daarmee was de opdracht direct duidelijk voor DZOH in de tweede helft. De achterstand werd alleen niet verkleind, want na een uur spelen verdubbelde PKC'83 de voorsprong en die viel niet meer te repareren blikte trainer Karlo Meppelink terug.

''Wij speelden niet met de juiste instelling, want we begonnen veel te nonchalant en daarvoor zijn we keihard afgestraft. Het was niet eens zo dat PKC'83 zo goed was, want wij stelden gewoon zwaar teleur. Dit is heel vervelend dat we nu punten liggen, want deze wedstrijd valt in geen enkel opzicht te vergelijken met het niveau dat we de laatste weken haalden.''