SVBO verliest van effectiever Velocitas 1897

In de eerste helft ontstonden er aan beide kanten kansen, maar Velocitas 1897 had het vizier een stuk scherper staan dan de gasten uit Barger Oosterveld. SVBO opende na de onderbreking direct de jacht naar de gelijkmaker, maar zonder het gewenste resultaat. Na een uur verdubbelde Velocitas 1897 de voorsprong en daarmee was een goed resultaat plotseling ver weg voor SVBO.

''Wij zijn in beginfase volledig overrompeld en kwamen een kwartier voor rust wel op achterstand, maar daarmee was de wedstrijd nog lang niet gespeeld'', vertelde assistent-trainer Bas Boersma die Peter Timmer (ziek) verving. ''Helaas kwamen we na een uur door een ongelukkige strafschop op een 2-0 achterstand en dat viel niet meer te repareren en dit is heel vervelend als je naar de wedstrijd kijkt. In de tweede helft maakten wij het spel en had Velocitas 1897 niet veel meer te vertellen.''