FC Zuidlaren verliest vervelende pot, periodetitel en Prinsen

VOETBAL - Het had een mooie middag voor middenmoter FC Zuidlaren kunnen worden, maar door de eerste nederlaag in lange tijd moet de ploeg van scheidend hoofdtrainer Lesmond Prinsen in de derde klasse C weer naar onderen kijken. Door het 1-3 verlies tegen Lycurgus is ook de periodetitel aan de neus van de zwart-blauwen voorbij gegaan.