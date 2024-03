FC Meppel weet weer wat winnen is na grote zege bij De Weide

VOETBAL - Na vier wedstrijden zonder overwinningen heeft FC Meppel eindelijk weer kunnen juichen. Uit bij De Weide had de ploeg van Arjan Bosschaart het vooral in de eerste helft lastig, maar uiteindelijk won het ruim op bezoek bij De Weide: 0-5.

FC Meppel stond voor de winterstop fier bovenaan in de Derde Klasse D, maar wist de laatste vier duels maar één punt te pakken. De Weide verloor zijn laatste competitieduel met 2-1 van SVM Marknesse. Beide ploegen wilden dus graag een overwinning bijschrijven.

Maar in de eerste helft viel er maar weinig te genieten. Het spel van beide kanten was niet goed, en er waren geen grote kansen te noteren. Het leek dan ook op 0-0 af te stevenen, totdat een zondagsschot van Luca Broers ineens achter doelman Bas Blanken van De Weide verdween: 0-1.

Tweede helft met meer spektakel

In de tweede helft was er veel meer te beleven. De Weide kwam vol goede moed uit de kleedkamer en kreeg ook twee grote kansen om de gelijkmaker te noteren. Jasper Strijker kwam oog in oog te staan met doelman Kampherbeek, maar schoot op de paal. Nick Muysson omspeelde de doelman van FC Meppel wél, maar schoot voor een leeg doel naast.

Het verzet van De Weide leek gebroken, want even later scoorde Hugo Bisschop de 0-2. Daarna ging het heel snel, want Meppel kreeg kansen, en maakte ook doelpunten. De ingevallen Timo Kip die terugkwam van een zware blessure maakte zelfs twee treffers. Broers wist ook een tweede treffer te maken door middel van een fraaie lob.

'Zege nodig om aansluiting te houden met top'

"Deze overwinning hadden we echt even nodig", zei een opgeluchte Lucca Broers na afloop. "Die treffer in de eerste helft was echt wel een bevrijding. Dat heeft ons wel over het dode punt geholpen. Op deze manier hebben we hopelijk weer de aansluiting met de top gevonden.