ACV nipt onderuit bij koploper Spakenburg: 'Gelijkspel had gekund'

VOETBAL - De ene nederlaag is de andere niet. Dat bleek vanmiddag maar weer eens in Bunschoten-Spakenburg waar ACV met 2-1 verloor van de koploper in de Betnation Divisie: Spakenburg.

Waar ACV-trainer Ruud Jalving na de nederlagen tegen Jong Almere City en Jong Sparta enorm teleurgesteld was en baalde van de prestatie van zijn ploeg, daar was de oefenmeester uit Aalden vanmiddag zeer content. "We hebben gewoon een prima wedstrijd gespeeld, waarin we misschien zelfs wel een punt hadden kunnen pakken. We vergaten alleen in de beginfase en in de absolute slotfase te scoren.

ACV blijft 5e, Spakenburg weer stap dichterbij titel

Ondanks de nederlaag blijft ACV 5e op de ranglijst, met 38 punten uit 24 wedstrijden, al staan de nummers 6 en 7 (AFC en GVVV) er met 36 uit 23 net iets beter voor. Spakenburg zette weer een stap op weg naar het kampioenschap. De ploeg van trainer Chris de Graaf, die overigens vol lof was over ACV, heeft nu 57 punten uit 23 duels. Achtervolger De Treffers volgt op 9 punten, maar de formatie uit Groesbeek kan het gat vanavond terugbrengen naar 6 als er op eigen veld wordt gewonnen van Koninkllijke HFC. De ruststand in het Gelderse dorp is 1-1.

Eerste kans voor Zwikstra, eerste goal voor Van der Linden

De in het oranje gestoken ACV'er startten prima aan het duel bij de koploper. De eerste kans was ook voor de bezoekers, die zich in de beginfase een paar keer uitstekend onder de druk van de thuisploeg uit wisten te spelen. Giovanni Zwikstra had bij één van die uitvallen de 0-1 op zijn schoen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Alessandro Damen. Nadat een poging van Gijs Jasper, uit een kort genomen corner van Freddy Quispel, ook geen doel trof meldde ook Spakenburg zich voor het vijandelijke doel. Een fraaie vrije bal van Ahmed El Azzouti werd schitterend gekeerd door Ramon Nijland.

Die vrije bal betekende wel het startsein voor een sterke fase van de thuisploeg, waarin de boomlange spits Floris van der Linden een hoofdrol opeiste. De nummer 9 van Spakenburg kopte in de 22e minuut een levensgrote kans nog over, maar sloeg amper drie minuten later wel toe. Een scherp aangesneden vrije bal van Koen Westdorp werd door Van der Linden goed afgerond: 1-0.

Bannani op de lat, Vink tegen de touwen

Van der Linden miste kort na rust ook zijn tweede grote kopkans, waarna Karim Bannani Spakenburg voor de tweede keer echt deed schrikken. Vanaf zo'n twintig meter schoot de vleugelverdediger snoeihard op de lat. Met een vrije bal in de muur van Quispel en een schot naast van Boy Spijkerman was ACV nog twee keer dichtbij de gelijkmaker, maar de goal viel aan de andere kant. Westdorp zag zijn inzet nog gekeerd worden door Nijland, maar in de rebound tikte Wimilio Vink de 2-0 tegen de touwen.

Toch weer spannend

Met verse krachten Niels Grevink, Pascal Huser en Arnaud Bentum (zij kwamen voor Ibrahim Sillah, Boy Spijkerman en Justin Mulder) gaf ACV nog één keer flink gas. Met succes, al had Bannani met zijn corner de hulp nodig van Spakenburger-verdediger Koos Werkman. De oud-speler van ACV kreeg de bal ongelukkig op zijn bovenbeen: 2-1.