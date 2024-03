Alcides vliegt hard onderuit bij Go Ahead Kampen

VOETBAL - Alcides blijft voorlopig in het bezit van de rode lantaarn in de 1e Klasse I, want ook tegen Go Ahead Kampen ging de hekkensluiter met 4-0 onderuit.

In de eerste helft keek Alcides al snel tegen een 2-0 achterstand aan in Kampen en daar kwam in de tweede helft geen verandering in voor de ploeg die onlangs afscheid nam van trainer Bülent Akar.

Het risico dat de gasten namen om de achterstand te verkleinen zorgde ervoor dat Go Ahead Kampen beduidend meer ruimte kreeg op de helft van Alcides. Hier maakte de thuisploeg pas in de slotfase dankbaar gebruik van door met twee doelpunten de eindstand te bepalen. Een terechte nederlaag stelde Carl Furda, die de taken voorlopig waarneemt bij de eersteklasser.

''Het is wel iets geflatteerd, want zij scoorden drie keer uit balverlies aan onze kant, maar zij hebben gewoon meer kwaliteit in de ploeg. Voor ons is het nu eerst van belang dat het plezier terugkeert en wij hebben niets te verliezen. We zullen er vol voor blijven gaan om de weg naar boven weer te vinden en ook tegen Go Ahead Kampen zag ik weer veel goede dingen terug. Er werd met lef gespeeld, alleen bleef het voor ons helaas nog zonder het gewenste resultaat.''